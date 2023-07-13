Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления Фото: REUTERS

Российскую экономику принципиально важно перевести на новую модель управления, которая будет основываться на больших данных. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

— Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что это позволит увеличить качество управления и производительность труда. Помимо этого, у россиян появятся принципиально иные возможности, а также значительно вырастет доступность услуг и сервисов.

Путин добавил, что цифровые платформы станут основой для развития умных городов и беспилотных систем, что впоследствии положительно скажется на всех отраслях. Это может позволить полномасштабно автоматизировать не только техпроцессы, но и взаимоотношение между участниками рынка.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сделала выводы о зарубежных партнерах, после того, как они закрыли двери в сфере технологий. Он также отметил, что раньше страна закупала много критических технологий в «чужом супермаркете».