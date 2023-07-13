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НовостиПолитика13 июля 2023 16:03

Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Он отметил, что это приведет к дополнительному напряжению на международной арене
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Путин: членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Фото: REUTERS

Членство Украины в НАТО создаст угрозу для безопасности России. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

— Что касается членства Украины в НАТО, мы говорили, это создает угрозы безопасности для России. Одна из причин - угроза вступления Украины в НАТО. Это не повысит безопасность Украины в НАТО, приведет к дополнительному напряжению на международной арене, — подчеркнул глава государства.

При этом Владимир Путин отметил, что поставки западного оружия Киеву никак не влияют на ход СВО и только усугубляют ситуацию украинской стороны.