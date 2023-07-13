Путин: возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможное вступление Украины в НАТО — одна из причин начала специальной военной операции. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным.

Помимо этого Путин подчеркнул, что поставки Киеву вооружения не меняют ситуацию на поле боя, а только усугубляют все для украинской стороны.

Ранее Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО станет угрозой для безопасности России и создаст дополнительное напряжение на международной арене.