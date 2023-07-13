Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 июля 2023 16:04

Путин: поставляемые Киеву ракеты не наносят критического ущерба

Хотя на их поставку Украине возлагались большие надежды, добавил президент
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин: поставляемые Киеву ракеты не наносят критического ущерба

Путин: поставляемые Киеву ракеты не наносят критического ущерба

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июля, заявил, что на поставку Украине ракет дальнего действия возлагались большие надежды. Однако, по его словам, такое вооружение не нанесло критического ущерба в зоне проведения специальной военной операции.

«Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение французских властей ошибочным. По мнению пресс-секретаря российского лидера, новые поставки западных вооружений Украине не способны повлиять на ход событий военной спецоперации, а только «утяжелят» участь киевского режима.

Новость дополняется