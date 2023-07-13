Путин: западные танки горят лучше советских Фото: REUTERS

Украинские солдаты отказываются использовать западные танки, поскольку они горят лучше, чем советская техника. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

— Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти западные танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что горит такая техника куда лучше, чем известный танк советского производства Т-72.

Ранее Владимир Путин рассказал, что российские войска с четвертого июня 2023 года уничтожили 311 танков ВСУ, большинство из которых были западными.