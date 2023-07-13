Путин: с 4 июня уничтожено 311 танков ВСУ, по большей части западного производства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, рассказал, что с 4 июня российскими войсками было уничтожено 311 танков Вооруженных сил Украины. Причем, большая часть из них была западного производства.

«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум, — это западного производства», - заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Среди уничтоженной техники, по данным российского лидера, есть и танки Leopard.

Ранее Путин, комментируя поставки вооружения Украине со стороны стран Запада, заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

Сайт KP.RU ранее писал, что первый российский военнослужащий Андрей Кравцов получил премию в размере одного миллиона рублей, выданную за уничтожение украинского танка Leopard, переданного ВСУ с Запада.