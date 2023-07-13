Путин заявил, что страны Европы начали отказываться от украинского зерна Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Страны Евросоюза стали отказываться от украинского зерна и начали дискриминировать его. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе интервью с Павлом Зарубиным.

— Я уже много раз говорил: из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Все остальное в сытую и благополучную Европу, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия продлит зерновую сделку только если будут выполнены данные ей обещания. При этом он не исключил вероятности, что Россия приостановит участие в соглашении, а присоединится к сделке вновь только после выполнения условий.