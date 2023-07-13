В Госдуме прокомментировали замену герба СССР на монументе «Родине-мать» в Киеве

В Госдуме прокомментировали замену герба СССР на «Родине-мать» в Киеве Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru заявила, что Украина пытается перечеркнуть общую с Россией историю. Таким образом она прокомментировала намерения заменить герб Советского Союза на монументе «Родине-мать» в Киеве.

Драпеко заявила, что украинские власти не смогут уничтожить воспоминания о прошлом, поскольку историческая память передается через семьи, а также жизни людей. Она назвала желающих изменить герб идиотами, а также призвала не допустить такого в России.

«На Украине беспамятство, амнезия национальная. Власти пытаются перечеркнуть нашу общую историю. Не только для украинцев, но для жителей всех республик СССР. Я наполовину украинка, но я и мои родители всегда жили в России, и мы гордимся этим», - заявила парламентарий.

Напомним, в четверг, 13 июля, появилась информация, что Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить советский герб на украинский трезубец на расположенном в Киеве памятнике «Родина-мать». При этом убрать герб Советского Союза в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году.