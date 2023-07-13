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НовостиЗвезды13 июля 2023 17:06

Лариса Гузеева раскрыла, какой будет программа «Давай поженимся» после перезапуска

Гузеева рассказала, что новые выпуски «Давай поженимся» станут более серьезными
Екатерина КОСОБОКОВА
Лариса Гузеева раскрыла, какой будет программа «Давай поженимся» после перезапуска

Лариса Гузеева раскрыла, какой будет программа «Давай поженимся» после перезапуска

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бессменная ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой будет программа после перезапуска на Первом канале.

«Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», - поделилась Гузеева в беседе с «Вечерней Москвой».

Отмечается, что программа станет серьезнее и из шоу превратится в проект, который реально должен будет помочь тем, кто ищет свою вторую половину.

Напомним, «Давай поженимся» с другими развлекательными программами покинула эфир после начала СВО. Их эфирное время заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы.

Однако «Давай поженимся» все же решили вернуть в дневной эфир по просьбам зрителей. Акцент будет сделан на создание семей людьми разных возрастов. «Женить» пока еще одиноких мужчин и женщин будут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.