Лариса Гузеева раскрыла, какой будет программа «Давай поженимся» после перезапуска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бессменная ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приоткрыла завесу тайны и рассказала, какой будет программа после перезапуска на Первом канале.

«Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», - поделилась Гузеева в беседе с «Вечерней Москвой».

Отмечается, что программа станет серьезнее и из шоу превратится в проект, который реально должен будет помочь тем, кто ищет свою вторую половину.

Напомним, «Давай поженимся» с другими развлекательными программами покинула эфир после начала СВО. Их эфирное время заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы.

Однако «Давай поженимся» все же решили вернуть в дневной эфир по просьбам зрителей. Акцент будет сделан на создание семей людьми разных возрастов. «Женить» пока еще одиноких мужчин и женщин будут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.