Путин: подготовленный в Турции проект соглашения между РФ и Украиной был приемлем Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июля, оценил проект соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле. По его словам, данный документ был приемлемым.

Российский лидер напомнил, что в проекте были подробно прописаны вопросы обеспечения безопасности Украины. Но документ был выкинут в «мусорное ведро» киевским режимом.

«Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым», - отметил президент России в эфире канала "Россия 24".

Сайт KP.RU писал о том, что ранее Путин, беседуя с президентами семи африканских стран в Санкт-Петербурге, показал делегации из Африки Стамбульский договор, подписанный представителем Киева в 2022 году, и гарантирующий безопасность Украины.

Этот документ был предварительно согласован и подписан, украинской делегацией. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева - власти Украины просто выбросили этот договор, подчеркнул тогда российский лидер.