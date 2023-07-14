Гидрометцентр: июнь 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Метеорологи рассказали, что июнь побил рекорды по жаре за всю историю наблюдений в мире. Фото: REUTERS

Рекордная жара в мировом масштабе зафиксирована в июне 2023 года за всю историю наблюдений. Об этом сообщает российский Гидрометцентр со ссылкой на данные Службы изменения климата Copernicu.

Сообщается, что июнь 2023 года был чуть более чем на 0,5°C теплее среднего показателя за 1991-2020 годы. Кроме того, температура поверхности моря в Северной Атлантике была беспрецедентно высокой, а уровень антарктического морского льда рекордно малым.

Жара сохранится и в июле, отмечает ведомство, допуская, что будет побит еще ряд климатических рекордов.

«Мы находимся на неизведанной территории, и мы можем ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо будет побито больше рекордов, и это воздействие будет продолжаться до 2024 года», - приводит Гидрометцентр мнение профессора Криса Хьюитта, главы дирекции климатического обслуживания Всемирной Метеорологической организации.

Метеорологи дружно предрекают: в ближайшем будущем из-за глобального потепления и усилившийся солнечной активности периоды экстремальной жары станут чаще, а сама она лишь усилится. В результате обширные районы Земли могут превратиться в настоящее пекло. Тем временем ученые определили предел жары, которую может выдержать обыкновенный человек. Подробности здесь на KP.RU.