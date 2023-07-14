В Японии ракета-носитель взорвалась во время испытаний

В Японии произошел взрыв во время испытания двигателя ракеты-носителя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв японской ракеты-носителя произошел во время испытаний двигателя второй ступени. Инцидент произошел в пятницу 14 июля. Прямая трансляция испытаний велась в Youtube телеканалом NHK, она доступна здесь.

Сообщается, что с момента начала испытаний двигателя до взрыва прошло около минуты. Во время инцидента никто не постарадал.

Речь идет о ракете Epsilon S длиной 26 метров и диаметром 2,5 метра.

Тем временем Северная Корея выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду 12 июля. Позднее в КНДР подтвердили проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщается, что речь идет о ракете «Хвасонпхо-18».

Ранее в книгу рекордов Гиннеса внесли самую маленькую в мире японскую ракету SS-520. Как сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA, высота ракеты составляет 9,5 метра, диаметр — 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.