Yonhap: КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Северная Корея выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду 12 июля. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском МО.

Позднее в КНДР подтвердили проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщается, что речь идет о ракете «Хвасонпхо-18».

«Двенадцатого июля провели испытание МБР нового типа «Хвасонпхо-18», - сообщило северокорейское агентство ЦТАК, добавив, что ракета пролетела 1 001,2 километра за 4 491 секунду, поднявшись на высоту 6 648,4 километра.

Накануне президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что ядерные ракеты Корейской Народно-Демократической Республики способны долететь до Вильнюса, Парижа и Берлина и представляют «реальную угрозу». Об этом политик сказал на встрече лидеров стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Пхеньяна никогда не будут нацелены на Южную Корею.