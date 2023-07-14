"Привел в ярость": В США собирались жестко ответить на агрессивные слова Зеленского

В США собирались жестко ответить на агрессивные слова Зеленского Фото: REUTERS

После агрессивных слов президента Украины Владимира Зеленского американские представители планировали изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе и убрать слово «приглашение» в контексте Киева, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Агрессивный твит Владимира Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления его ослабленной войной страны в альянс, потряс Белый дом», - сказано в статье.

В публикации уточняется, официальные лица США рассматривали такую возможность отмены «приглашения» Киева. Вопрос изменения итогового заявления саммита встал после твита Зеленского, который «привел в ярость делегацию».

Как отмечается, чиновники поднимали вопрос о пересмотре или исключении формулировки о том, что члены альянса смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда украинская сторона выполнит все нужные условия. По словам журналиста, изменение формулировок привело бы к задержке публикации заявления, поэтому не было сделано.

Напомним, ранее журналистка Анна ван Денски рассказала о реакции участников саммита НАТО на хамство Зеленский, у которого, по ее словам, начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему. Как заявила корреспондент, подобные действия «только провоцируют трещины» в отношениях Киева с блоком.