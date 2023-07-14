Актеры США начали первую за 43 года масштабную забастовку Фото: REUTERS

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA, в который входит 160 тысяч голливудских актеров, начал первую за много лет масштабную забастовку. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что такому решению способствовали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), когда профсоюз актеров добивался повышения заработной платы, а также улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта.

Это первая масштабная забастовка актеров с 1980 года, а также первая с 1960 года одновременная забастовка актеров со сценаристами. Как передает Deadline, в ходе забастовки члены SAG-AFTRA не будут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, а также присутствовать на премьерах и продвигать работы.

Официально забастовка начнется с полуночи 14 июля (10:00 мск), однако актеры уже уходят с запланированных мероприятий, поэтому забастовка повлияла на премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне вечером четверга, 13 июля, когда с показа ушли актеры Мэтт Дэймон, Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Реми Малек, Флоренс Пью, а также Роберт Дауни-младший и Кеннет Брана. Как заявил режиссер картины Кристофер Нолан, «они ушли рисовать плакаты».

Напомним, ранее забастовку объявили сценаристы США, также требуя улучшений условий труда. Забастовка была объявлена в мае этого года, когда истекал контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения.