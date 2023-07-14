ООН заявила о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России Фото: REUTERS

Запущенная 12 июля 2023 Корейской Народно-Демократической Республикой баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне России, заявил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари.

«Ракета пролетела 1001,2 километра на высоте 6648,4 километра, прежде чем упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации», – сказал он в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации.

По словам помощника генсека ООН, ракета летела около 74 минут, что потенциально делает этот полет самым продолжительным среди полетов баллистических ракет, запущенных Пхеньяном.

Напомним, в среду, 12 июля, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из района Пхеньяна, уточнило издание.