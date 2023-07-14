Бепилотник упал в Курчатове Курской области
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В городе Курчатов Курской области ночью 14 июля упал беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил Старовойт, частичные повреждения из-за падения дрона получил только один многоквартирный дом. Губернатор пообещал жителям помочь с восстановлением дома.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 14 июля, три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны в нескольких километрах от Воронежа. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне российские пограничники в Суджанском районе Курской приземлили средствами радиоэлектронной борьбы FPV-дрон. При ударе о землю он взорвался, пострадавших и повреждений нет.