Бепилотник упал в Курчатове Курской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Курчатов Курской области ночью 14 июля упал беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Старовойт, частичные повреждения из-за падения дрона получил только один многоквартирный дом. Губернатор пообещал жителям помочь с восстановлением дома.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 14 июля, три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны в нескольких километрах от Воронежа. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне российские пограничники в Суджанском районе Курской приземлили средствами радиоэлектронной борьбы FPV-дрон. При ударе о землю он взорвался, пострадавших и повреждений нет.