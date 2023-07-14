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НовостиВ мире14 июля 2023 6:46

Орбан: приглашение Украины в НАТО привело бы к новой мировой войне

По словам премьера Венгрии, на Западе по-прежнему преобладают воинственные настроения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Орбан: приглашение Украины в НАТО привело бы к новой мировой войне

Орбан: приглашение Украины в НАТО привело бы к новой мировой войне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приглашение Украины в Североатлантический альянс спровоцировало бы начало новой мировой войны, поэтому лидеры стран – членов НАТО в ходе саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от подобного шага.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», - заявил глава венгерского правительства в программе радиостанции Kossuth.

При этом Орбан отметил, что в западных странах по-прежнему преобладают воинственные настроения, которые направлены в пользу продолжения украинского конфликта. По его словам, «жители Запада хотят конфликта» на Украине, а «украинцы агрессивны», постоянно требуя что-то для себя.

Премьер полагает, что украинский конфликт будет продолжаться еще долго, отметив, что правительство Венгрии должно быть к этому готово.

Напомним, накануне газета Washington Post сообщила, что после агрессивных слов украинского президента Владимира Зеленского представители США собирались изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе и убрать заявление «направить приглашение Украине присоединиться», однако изменение формулировок привело бы к задержке публикации.