Орбан считает, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США Фото: REUTERS

Конфликт на Украине завершится, как только этого захотят Соединенные Штаты, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США. Весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждет ответа», – заявил он в эфире радио Kossuth.

По мнению политика, Украина уже потеряла свой суверенитет, поскольку не обладает финансами, промышленностью и военным производством. Все это, отметил Орбан, страна получает от США и их союзников по НАТО. Причину затягивания Вашингтоном украинского конфликта на саммите альянса в Вильнюсе выяснить не удалось, добавил премьер.

Напомним, в мае этого года Орбан заявлял, что в затягивании украинского конфликта заинтересованы некоторые производители оружия, спекулянты и крупные экономические круги на Западе. По словам политика, они получают от конфликта рекордную прибыль.