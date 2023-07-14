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НовостиПолитика14 июля 2023 6:52

Орбан считает, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США

Украина потеряла свой суверенитет и полностью зависит от Запада, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Орбан считает, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США

Орбан считает, что конфликт на Украине закончится, как только этого захотят США

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине завершится, как только этого захотят Соединенные Штаты, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США. Весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждет ответа», – заявил он в эфире радио Kossuth.

По мнению политика, Украина уже потеряла свой суверенитет, поскольку не обладает финансами, промышленностью и военным производством. Все это, отметил Орбан, страна получает от США и их союзников по НАТО. Причину затягивания Вашингтоном украинского конфликта на саммите альянса в Вильнюсе выяснить не удалось, добавил премьер.

Напомним, в мае этого года Орбан заявлял, что в затягивании украинского конфликта заинтересованы некоторые производители оружия, спекулянты и крупные экономические круги на Западе. По словам политика, они получают от конфликта рекордную прибыль.