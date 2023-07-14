Три человека пострадали при взрыве машины в Белгороде Фото: Telegram

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в машине, в результате чего был ранен мужчина в салоне автомобиля, а также двое прохожих, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавшие были доставлены в больницы.

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего. К сожалению, есть трое пострадавших», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, накануне мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками села Графовка в Белгородский области.