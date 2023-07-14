Гладков: ВСУ за сутки выпустили около 100 снарядов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По Белгородской области за сутки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено порядка 100 снарядов. Об этом сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, со стороны Украины было выпущено 16 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка, еще 12 снарядов по Наумовке и девять - по Нехотеевке. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Под обстрел попал хутор Валковский, где в результате шести прилетов сильно поврежден жилой дом и линия электропередачи.

В Борисовском районе Белгородской области зафиксирован прилет шести минометных снарядов. Еще четыре снаряда выпущено по селу Кукуевка в Валуйском округе. Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомета по хутору Старый в Волоконовском районе. Повреждений и пострадавших нет.

Обстрелы коснулись и Шебекинский округ. За сутки восемь минометных снарядов выпущено по хутору Марьино, еще пять - по селу Новая Таволжанка, и три - по МАПП "Шебекино". В результате обстрела со стороны ВСУ 10 минометными снарядами поврежден жилой дом в селе Сподарюшино в Грайворонском округе. Под обстрел попало село Мокрая Орловка (12 прилетов), но там обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших в результате взрыва машины в жилом квартале Белгорода.