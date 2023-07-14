Премьер Венгрии Орбан считает, что Украина полностью потеряла суверенитет Фото: REUTERS

Украина сегодня фактически потеряла свой суверенитет и зависит от решений Запада, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, своих мощностей для военного производства. Деньги получает в основном от США, военные средства – тоже от американцев и Запада», – заявил он в эфире радиостанции Kossuth.

Как полагает политик, если бы Соединенные Штаты захотели, то украинский конфликт завершился бы «уже на следующее утро». По словам венгерского премьера, вопросом, почему Вашингтон не хочет мира на Украине, озадачен весь мир.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Украина не имеет никакой суверенной позиции, и всю политику ей диктуют США. По его словам, суверенитет Украины – это весьма абстрактное понятие. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это «совершенно очевидный и понятный всем факт».