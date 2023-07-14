Песков согласился с мнением Орбана о ключевой роли США в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США, заявил, что с этим мнением нельзя не согласиться.

«В значительной степени с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, подвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится, как только этого захотят Соединенные Штаты. По мнению политика, Украина уже потеряла свой суверенитет, поскольку не обладает финансами, промышленностью и военным производством. Все это, отметил политик, страна получает от США и их союзников по НАТО. Причину затягивания Вашингтоном украинского конфликта на саммите альянса в Вильнюсе выяснить не удалось, добавил