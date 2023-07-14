Кулеба: за 48 часов до саммита НАТО приглашение Украины в коммюнике не упоминалось Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за 48 часов до начала саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе при подготовке коммюнике вообще не говорилось о «приглашении» Киева в НАТО.

«Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Киев за 48 часов смог убедить в первую очередь Вашингтон и Берлин использовать слово «приглашение», но лишь в том виде, в котором присутствует в итоговом документе. Как он заявил, был преодолен «психологический барьер» по сравнению с саммитом НАТО в Будапеште в 2008 году и саммитом альянса в Мадриде в 2022 году.

Напомним, ранее Bild сообщила, что Вашингтон и Берлин блокируют заявку Украины на членство в альянс. Отмечалось, что именно США и ФРГ оказывают давление на другие страны-члены блока для того, чтобы те поддерживали их позицию.