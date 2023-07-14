Толпа освистала Макрона во время проезда по Елисейским полям

Макрона освистали во время проезда по Елисейским полям Фото: REUTERS

Президент Франции был освистан толпой во время его проезда по Елисейским полям, сообщают французские СМИ.

Как передает телеканал BFMTV, политика освистали, когда он проезжал по Елисейским полям на военном параде в честь Дня взятия Бастилии. Некоторые собравшиеся при этом выкрикивали требования об отставке Макрона.

Напомним, весной прошлого года президента Франции закидали помидорами. Инцидент произошел во время его встречи с жителями муниципалитета Суржи, распложенного под Парижем. Помидоры полетели в политика, когда тот находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями. Охранники в свою очередь сразу же закрыли собой французского лидера и раскрыли над его головой зонтик.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня - начале июля во Франции прокатились массовые беспорядки. Формальным поводом к волнениям послужила смерть в пригороде Парижа 17-летнего Нахеля Мерзука. Выходец из Алжира работал автокурьером и был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Объясняться он не пожелал и попытался уехать, но полицейский успел выстрелить, сразив подростка наповал.