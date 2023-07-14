Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 июля 2023 11:35

Минобороны: системы ПВО за сутки перехватили 9 снарядов HIMARS и 14 беспилотников

Российская система ПВО также сбила РСЗО "Ураган"
Дарья ЧИПУРНАЯ
ПВО России сбивает вражеские беспилотники

ПВО России сбивает вражеские беспилотники

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 14 июля 2023 года сообщило об успешных отражениях украинских атак российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Так, за сутки российская система ПВО перехватила девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и РСЗО "Ураган".

Кроме того, за сутки было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Дроны были успешно сбиты в районах населенных пунктов Дмитровка Херсонской области, Любимовке и Семеновке Запорожской области, а также в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил эффективную работу российской ПВО, которая отражает все попытки атак ВСУ.