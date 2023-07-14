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НовостиПолитика14 июля 2023 10:25

Песков отметил эффективность ПВО после попытки ВСУ атаковать дронами Курскую АЭС

Российская система ПВО раз за разом демонстрирует свою эффективность
Дарья ЧИПУРНАЯ
Песков прокомментировал украинскую атаку в районе Курской АЭС

Песков прокомментировал украинскую атаку в районе Курской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) демонстрирует эффективную работу в условиях попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками некоторые территории РФ. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают эффективно", - сказал Песков, добавив, что принимаются все необходимые меры.

Ранее 14 июля глава Курской области Роман Старовой сообщил о падении украинского беспилотника в районе города Курчатов, где располагается Курская АЭС. Критически важные объекты не были повреждены при падении обломков БПЛА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на атаку ВСУ заявила, что страны НАТО, которые поставляют Киеву дроны, являются спонсорами ядерного терроризма.