Песков отметил эффективность ПВО после попытки ВСУ атаковать дронами Курскую АЭС

Песков прокомментировал украинскую атаку в районе Курской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) демонстрирует эффективную работу в условиях попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками некоторые территории РФ. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают эффективно", - сказал Песков, добавив, что принимаются все необходимые меры.

Ранее 14 июля глава Курской области Роман Старовой сообщил о падении украинского беспилотника в районе города Курчатов, где располагается Курская АЭС. Критически важные объекты не были повреждены при падении обломков БПЛА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на атаку ВСУ заявила, что страны НАТО, которые поставляют Киеву дроны, являются спонсорами ядерного терроризма.