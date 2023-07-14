Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 16 атак ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила 16 атак украинских войск, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 280 военных, десять единиц техники, в том числе одну американскую контрбатарейную РЛС AN-TPQ-36.

«На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных», - сказано в заявлении военного ведомства.

Отмечается также, что в районах Богдановки и Красногоровки в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады.

Напомним, нескольку дней назад, 12 июля, российские войска также отразили 16 атак украинских войск на Донецком направлении. Кроме того, была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.