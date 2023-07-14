WSJ: Такер Карлсон собирает средства для новой медиакомпании на базе Twitter

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон хочет открыть свою медиакомпанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший ведущий Fox News, американский писатель Такер Карлсон планирует открыть собственную медиакомпанию, которая будет опираться на обмен бесплатных длинных видеороликов на базе платформы Twitter. Об этом информирует издание Wall Street Journal.

Медиакомпания будет создана Такером Карлсоном совместно с бывшим советником Белого дома Нилом Пателем. В данным момент Карлсон и Патель занимаются сбором средств на свой проект. Для финансирования им потребуется сотня миллионов долларов.

Сейчас пользователи Twitter и других платформ вынуждены подписываться, чтобы иметь возможность смотреть видеоролики политического шоу Такера Карлсона до конца. Ожидается, что в будущем система подписок расширится и будет распространяться не только на Twitter, но и на другие соцсети.

На данный момент новое шоу Такера Карлсона в Twitter посмотрели свыше 55 миллионов человек менее чем за сутки. Ранее KP.RU писал о требованиях Fox News закрыть шоу Такера из-за того, что американец якобы нарушает условия контракта.