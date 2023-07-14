Экоактивисты перекрыли центр Вены, изображая собой машины Фото: REUTERS

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение»), прикрепив к себе деревянные рамы, перекрыли центр Вены, изображая, сколько места занимает один человек, который сидит за рулем автомобиля.

«На сегодняшнем протестном марше мы "едем" со скоростью пешехода по улицам Вены в трех местах, чтобы привлечь внимание к тому, как легковые автомобили впустую тратят пространство», - написали представители Letzte Generation в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам участников акции, такими действиями они хотели показать неэффективность использования машин.

В своем заявлении активисты отмечают, что правительство не обращает внимания на несправедливость, когда «самые богатые выбрасывают в воздух в тысячу раз больше климатических газов, чем среднее население». Все это представители движения назвали нарастающей климатической катастрофой.

Правоохранительные органы Вены отметили, что протестная акция экоактивистов прошла без какого-либо предварительного уведомления.

Напомним, днем ранее, 13 июля, экоактивисты из Letzte Generation также прикрепили себя к дороге, однако тогда они сели на взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что в итоге привело к нарушению авиасообщения.