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НовостиВ мире14 июля 2023 12:00

Экоактивисты перекрыли центр Вены, изображая собой машины

Участники акции заявили, что хотели показать неэффективность автомобилей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экоактивисты перекрыли центр Вены, изображая собой машины

Экоактивисты перекрыли центр Вены, изображая собой машины

Фото: REUTERS

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение»), прикрепив к себе деревянные рамы, перекрыли центр Вены, изображая, сколько места занимает один человек, который сидит за рулем автомобиля.

«На сегодняшнем протестном марше мы "едем" со скоростью пешехода по улицам Вены в трех местах, чтобы привлечь внимание к тому, как легковые автомобили впустую тратят пространство», - написали представители Letzte Generation в своем официальном аккаунте в Twitter.

По словам участников акции, такими действиями они хотели показать неэффективность использования машин.

В своем заявлении активисты отмечают, что правительство не обращает внимания на несправедливость, когда «самые богатые выбрасывают в воздух в тысячу раз больше климатических газов, чем среднее население». Все это представители движения назвали нарастающей климатической катастрофой.

Правоохранительные органы Вены отметили, что протестная акция экоактивистов прошла без какого-либо предварительного уведомления.

Напомним, днем ранее, 13 июля, экоактивисты из Letzte Generation также прикрепили себя к дороге, однако тогда они сели на взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, что в итоге привело к нарушению авиасообщения.