Скотт Риттер: Зеленский знает, что не переживет конфликт с Россией Фото: REUTERS

Украинские конфликт может завершиться только уничтожением украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

"Он не сможет добиться мира с Россией, поскольку слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать – это погибнуть", — утверждает военный.

По словам Риттера, лидер Украины потерял все возможности для того, чтобы прекратить конфликт путем мира и предрешил свою дальнейшую судьбу. Россия не позволит властям Киева существовать после их неминуемого краха, считает эксперт.

Между тем, солдаты ВСУ признают значительные потери в личном составе в ходе текущего наступления. Украинские СМИ отмечают, что сами бойцы называют свою военную технику “передвижными гробами”.