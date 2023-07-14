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НовостиПолитика14 июля 2023 14:15

Скотт Риттер: Зеленский знает, что не переживет конфликт с Россией

По словам разведчика, Зеленский уже не сможет добиться мира в украинском конфликте
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Скотт Риттер: Зеленский знает, что не переживет конфликт с Россией

Скотт Риттер: Зеленский знает, что не переживет конфликт с Россией

Фото: REUTERS

Украинские конфликт может завершиться только уничтожением украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

"Он не сможет добиться мира с Россией, поскольку слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать – это погибнуть", — утверждает военный.

По словам Риттера, лидер Украины потерял все возможности для того, чтобы прекратить конфликт путем мира и предрешил свою дальнейшую судьбу. Россия не позволит властям Киева существовать после их неминуемого краха, считает эксперт.

Между тем, солдаты ВСУ признают значительные потери в личном составе в ходе текущего наступления. Украинские СМИ отмечают, что сами бойцы называют свою военную технику “передвижными гробами”.