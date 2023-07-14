"Передвижные гробы": Зеленскому сообщили плохие новости с передовой Фото: REUTERS

Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что солдаты ВСУ признают значительные потери в личном составе в ходе текущего наступления. Издание отмечает, что сами бойцы называют свою военную технику “передвижными гробами”.

“Украина официально потери не комментирует, но в частных беседах украинские военные признают, что они большие”, — сообщают авторы статьи.

В публикации также привели слова одного офицера ВСУ, который сравнил текущие столкновения с боями столетней давности — командование отправляет пехотные подразделения без должного прикрытия техники, из-за чего штурмовые отряды несут тяжелые потери.

При этом, по словам офицера, командование осознанно идет на такую тактику, поскольку российские современные средства обороны, такие как ПТУРы и беспилотники-камикадзе, фактически превратили бронетехнику в передвижные гробы, которые уничтожаются задолго до подступа к линиям обороны ВС РФ.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщало о серьезном дефиците бронетехники у наступательных подразделений ВСУ, из-за чего Киев в безуспешных штурмах несет значительные потери в личном составе.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала украинского наступления до 11 июля ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих и наемников, а также около трех тысяч единиц военной техники.