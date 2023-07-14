Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в одну из клиник Москвы

У 86-летнего Дроздова возникли проблемы со здоровьем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в одну из клиник Москвы в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом информирует РЕН ТВ.

86-летний Дроздов был доставлен в столичную клинику поздно вечером в четверг, 13 июля. Ведущий легендарной программы "В мире животных" пожаловался на плохое самочувствие.

По предварительной информации, всё дело в воспалительных процессах внутренних органов. Врачи оказывают Дроздову всю необходимую помощь.

Напомним, в январе 2023 года Николай Дроздов поскользнулся на льду и сломал ребра, у него было повреждено легкое. В начале июля друг телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев сообщил, что спустя полгода восстановления у Дроздова сохраняются определенные проблемы со здоровьем из-за солидного возраста. Тем не менее, Дроздов находился у себя на даче в прекрасном расположении духа.