Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил о намерении "вернуть Крым". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о своем намерении «взять Крым». Об этом Залужный сказал в интервью изданию Washington Post, уточнив, что это произойдет, когда он будет располагать достаточными средствами для этой операции.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - сказал Залужный.

Тем временем арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады в размере, превышающем 152,2 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал слова постпреда украинского президента о планах выращивать марихуану в Крыму. Журавлёв назвал подобные планы не более чем «видениями затуманенного сознания», отметив, что по авторам такой инициативы «давно плачет трибунал».

Напомним, что Крым стал неотъемлемой частью России назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова с территорией Российской Федерации.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что Украина «вернёт» Крым и людей.