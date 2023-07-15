Депутат Карраско: участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC неуместно без Путина

В Венесуэле назвали неуместным приглашение Зеленского на саммит ЕС и CELAC. Фото: REUTERS

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза и CELAC (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна) будет неуместным на фоне насыщенной латиноамериканской повестки форума. Такое мнение высказала заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско.

«Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского», - цитирует депутата РИА Новости.

Карраско добавила, что в случае приглашения Зеленского на саммит уместным будет пригласить также президента России Владимира Путина.

Саммит Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе завершился 12 июля 2023 года. На второй день члены альянса сделали ряд важных заявлений, которые касались Украины, России и Китая. Почему Украину не приняли в НАТО, как на саммите оскорбили Китай и что вызвало раскол среди членовь альянса, читайте здесь на KP.RU.