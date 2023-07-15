Джонсон призвал принять Украину в НАТО без промедлений и условий Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам – членам НАТО необходимо быть сильным, приняв Украину в альянс как можно быстрее и без каких-либо условий.

«Украину нужно принимать в НАТО без промедления. Они борются на фронте за себя, за демократический мир. Им нужно больше поддержки», - написал политик в материале для Daily Mail.

Как заявил экс-глава британского правительства, было очевидно, чем должны заниматься главы стран - членов НАТО на саммите в Вильнюсе. По его словам, альянсу следовало дать Украине знак, что та сможет присоединиться после окончания боевых действий. Вместо этого Киев получит «приглашение» в блок, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия».

«Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО», - добавил он

Напомним, днем ранее, 14 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приглашение Украины в альянс спровоцировало бы начало новой мировой войны, отметив, что лидеры стран – членов НАТО в ходе саммите в Вильнюсе поступили верно, воздержавшись от такого шага.