ООН назвала основным бенефициаром зерновой сделки ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основными получателями агропродукции Украины, поставляемой в рамках зерновой сделки, стали страны Европейского союза, на которые пришлось 38% от всех поставок, тогда как беднейшие страны получили только 2,3%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ООН.

Данные ООН говорят о том, что наибольшая доля поставок агропродукции пришлась на Китай - 7,96 млн тонн (около четверти всех поставок). Второй идет Испания с 2,06 млн тонн (6,3% от всего объема), а тройку замыкает Турция, получившая 9,9% поставок (3,2 млн тонн агропродукции).

В пятерку входит также Италия с 2,1 млн тонн агропродукции (6,3% от всей продукции в рамках зерновой сделки), а также Нидерланды с 1,9 млн тонн (5,9%). Свыше 1 миллиона тонн поставок получили еще только Египет (1,55 млн тонн, или 4,7%) и Бангладеш (1,06 млн тонн, или 3,3%).

В двадцатку крупнейших получателей также входят ФРГ, Португалия, Бельгия, а также Франция и Румыния. Всего на Европейский союз приходится 12,4 млн тонн продукции (38% от всех поставок в рамках сделки).

Беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Йемен, Афганистан, Сомали, а также Судан и Эфиопия, за все время получили 768,6 тысячи тонн агропродукции (2,3%).

Напомним, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал о том, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна, призвав расторгнуть ее. По его словам, Россия может и без нее помогать странам-партнерам.