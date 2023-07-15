Власти Украины отменили доплаты некоторым пенсионерам из-за нехватки средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине были отменены доплаты пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения. Об этом пишет издание «Зеркало недели», уточняя, что причиной стала нехватка средств в госбюджете.

«К сожалению, один из видов доплат они больше получать не смогут. Изменения коснулись украинцев, проживающих на территории радиоактивного загрязнения … Выплаты отменены, потому что в бюджете не хватает средств», - сказано в статье.

Отмечается, что в пенсионном фонде и минсоцполитики Украины назвали подобные выплаты «лишними, тем более сейчас при дефиците бюджета». Однако отмена доплат не коснется пенсионеров-ликвидаторов, а также пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно закону, достигшие 70 лет украинцы могут получить ежемесячную доплату к пенсии, которая зависит от возраста человека. Изначальный размер составляет 300 гривен каждый месяц (8,12 доллара), а после 80 лет - 579 гривен (15,68 доллара).

Напомним, Министерство экономики Украины оценило уровень падение ВВП страны по итогам 2022 года в 30,4%, что стало наихудшим результатом в истории государства.