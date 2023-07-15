Россия примет участие в военных учениях КНР «Север. Взаимодействие – 2023» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организованные Китаем военные учения «Север. Взаимодействие – 2023» пройдут в ближайшее время в Японском море при участии Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Такое заявление в субботу, 15 июля, сделало Министерство обороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, российские военные в ближайшее время направят военно-морские и воздушные силы для участия в учениях «Северный союз – 2023», - сказано в заявлении на сайте китайского военного ведомства.

Темой военных учений станет «Поддержание безопасности стратегических морских каналов», а целью «повышение уровня стратегической координации» между китайскими и российскими вооруженными силами РФ и КНР. Кроме того, военные будут стремиться к повышению способности вместе «поддерживать мир и стабильность в регионе и реагировать на различные вызовы безопасности».

Напомним, в понедельник, 10 июля, глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко заявил о готовности Пекина работать для развития партнерства с Москвой, а также участвовать в построении справедливого и стабильного мира.