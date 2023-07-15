Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в Запорожской области Фото: REUTERS

Российские войска утром в субботу, 15 июля, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности (врио) главы региона Евгений Балицкий.

«Группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки. Наши подразделения нанесли по противнику минометный огонь, противник отошел в направлении Гуляйполя», - сообщил губернатор.

Балицкий также рассказал, что две диверсионно-разведывательные группы зарегистрировали на Ореховском направлении. В каждой ДРГ до 12 человек, которые направлялись в сторону Степового и Пятихаток. «Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы», - отметил он.

Днем ранее, 14 июля, украинские диверсанты расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Диверсионно-разведывательная группа передвигалась на броневике «Казак-2».