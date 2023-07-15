Глава Южной Кореи Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом Фото: REUTERS

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу, 15 июля, прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Как сообщает старший секретарь президента Южной Кореи по связям с прессой, Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли туда из Польши. Отмечается, что южнокорейский лидер уже побывал в Буче и Ирпене в Киевской области.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину после его избрания весной прошлого года.

Напомним, в начале июня этого года в публикации администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля заявили о планах республики прикладывать все усилия для выстраивания, а также поддержания стабильных отношений с Москвой. Кроме того, сообщалось, что дипломатическое общение по главным вопросам между государствами будет продолжаться. Также подчеркивалось намерение продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.