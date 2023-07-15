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НовостиПолитика15 июля 2023 9:26

В США назвали города на Украине, которые Россия возьмет под контроль

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия освободит Одессу, Днепропетровск и Харьков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США назвали города на Украине, которая Россия возьмет под контроль

В США назвали города на Украине, которая Россия возьмет под контроль

Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер назвал города Украины, которые освободит российская армия, отметив, что президент России Владимир Путин намекнул на дальнейшее развитие ситуации.

«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS», - заявил бывший разведчик в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, уточнив, что дальность таких ракет составляет примерно 150 километров

Риттер заявил, что российские войска освободят Одессу, Харьков и Днепропетровск, не позволив больше украинцам занять данные месте. По его словам, после этого западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

Ранее Риттер заявил, что Зеленский знает, что не переживет конфликт с Москвой, отметив, что украинский конфликт может завершиться только уничтожением украинского правительства.