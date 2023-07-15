Песков: главы стран мирной миссии Африки смогут пообщаться с Путиным в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что программа саммита Россия - Африка еще готовится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы семи африканских стран-участниц мирной миссии по Украине смогут обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский вопрос на полях саммита Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, программа предстоящего саммита всё еще находится в стадии разработки. "Но возможность пообщаться на полях будет точно", - заверил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в делегацию семи стран Африки входят главы таких государств, как Замбия, Коморские Острова, Сенегал и ЮАР, а также премьер-министр Египта, представители Республики Конго и Уганды. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамаоса предложил 10 принципов урегулирования украинского кризиса мирным путем.

Саммит Россия - Африка состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее KP.RU писал, что участники саммита обсудят развитие креативной экономики, а главам делегации африканских стран подарят конфеты с "настроением Петербурга".