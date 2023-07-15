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НовостиВ мире15 июля 2023 10:32

255 машин подожгли во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции

МВД Франции: 255 машин подожгли при праздновании Дня взятия Бастилии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
255 машин подожгли во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции

255 машин подожгли во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции

Фото: REUTERS

В День взятия Бастилии во Франции 14 июля правоохранительные органы задержали 96 человек. Также в ночь с 14 на 15 июля было зафиксировано 255 поджогов автомобилей. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.

Как сообщается, в ходе празднования пострадали семь полицейских и зарегистрирован 51 случай применения фейерверков против правоохранителей.

Однако отмечается, что мероприятия в рамках Национального праздника прошли спокойней, чем годом ранее, когда сожгли 423 автомобиля, был ранен 21 полицейский, а также зарегистрировали 333 случая использования пиротехники против правоохранителей.

«По всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, причем по сравнению с 2022 годом ущерб значительно снизился. Мы обязаны этим нашим силам правопорядка, их присутствию и многочисленным профилактическим проверкам», - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Уточняется, что в этом году к охране порядка привлекли около 130 тысяч полицейских и жандармов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, проезжаю по Елисейским полям на военном параде в честь Дня взятия Бастилии, был освистан толпой. Некоторые выкрикивали требования об отставке.