255 машин подожгли во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции Фото: REUTERS

В День взятия Бастилии во Франции 14 июля правоохранительные органы задержали 96 человек. Также в ночь с 14 на 15 июля было зафиксировано 255 поджогов автомобилей. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.

Как сообщается, в ходе празднования пострадали семь полицейских и зарегистрирован 51 случай применения фейерверков против правоохранителей.

Однако отмечается, что мероприятия в рамках Национального праздника прошли спокойней, чем годом ранее, когда сожгли 423 автомобиля, был ранен 21 полицейский, а также зарегистрировали 333 случая использования пиротехники против правоохранителей.

«По всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, причем по сравнению с 2022 годом ущерб значительно снизился. Мы обязаны этим нашим силам правопорядка, их присутствию и многочисленным профилактическим проверкам», - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Уточняется, что в этом году к охране порядка привлекли около 130 тысяч полицейских и жандармов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, проезжаю по Елисейским полям на военном параде в честь Дня взятия Бастилии, был освистан толпой. Некоторые выкрикивали требования об отставке.