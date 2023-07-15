«Работаем, братья»: Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины Фото: из соцсетей

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации о предотвращении покушения на нее со стороны украинских спецслужб.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 15 июля, российские спецслужбы заявили, что совместно с Министерством внутренних дел РФ и Следственным комитетом (СК) предотвратили покушение на убийство Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак.

Как писал сайт KP.RU, в заявлении говорилось, что преступная группировка была задержана в Москве и Рязанской области. У задержанных были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова, а также резиновые дубинки, ножи, наручники и кастеты.