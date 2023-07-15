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НовостиПроисшествия15 июля 2023 11:07

«Работаем, братья»: Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Украины

Фото: из соцсетей

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации о предотвращении покушения на нее со стороны украинских спецслужб.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 15 июля, российские спецслужбы заявили, что совместно с Министерством внутренних дел РФ и Следственным комитетом (СК) предотвратили покушение на убийство Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак.

Как писал сайт KP.RU, в заявлении говорилось, что преступная группировка была задержана в Москве и Рязанской области. У задержанных были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова, а также резиновые дубинки, ножи, наручники и кастеты.