ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Симоньян и Собчак со стороны Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Готовившим покушение на главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак пособникам украинских спецслужб должны были выплатить в общем 3 млн рублей - по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Об этом рассказали в субботу, 15 июля, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации

«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство», - сказано в сообщении российских спецслужб.

Напомним, в субботу, 15 июля, в ФСБ сообщили, что совместно с Министерством внутренних дел РФ и Следственным комитетом (СК) предотвратили покушение на убийство Симоньян и Собчак. Уточнялось, что преступная группировка была задержана в Москве и Рязанской области. Как писал сайт KP.RU, задержанных изъяли набитые патронами автоматы Калашникова, а также резиновые дубинки, ножи, наручники и кастеты.