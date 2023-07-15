Рогов: ВСУ берут в заложники детей, чтобы попытаться устроить теракт на ЗАЭС

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что киевский режим берет в заложники детей, чтобы осуществить теракт на Запорожской АЭС.

“То есть, надо понимать, что у многих людей родственники в городе Запорожье, в Киеве, в других городах, подконтрольных режиму Зеленского на данный момент, и в прямом смысле берутся в заложники дети, родители этих людей и от людей требуют соучастия в каких-нибудь террористических актах, касающихся Запорожской АЭС”, — рассказал он в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Он отметил, что Киев не ведет открытых действий и попыток штурма обороны ВС России в районе ЗАЭС, однако киевский режим не оставляет планы устроить теракт на ядерном объекте в Запорожской области и активно принуждает участвовать в этом местных жителей.

Напомним, недавно Рогов сообщал, что силовики задержали в Запорожской области диверсантов, которые предоставили неопровержимые доказательства подготовки киевским режимом ракетного удара по Запорожской АЭС. При этом, подчеркнул он, Украина после атаки собиралась в очередной раз обвинить в этом Россию, а в подготовке провокации прослеживается британский след.