Рогов: силовики получили доказательства подготовки ВСУ атаки на Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки киевским режимом ракетного удара по Запорожской АЭС.

“Задержанные дали признательные показания. Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России. Причем в подготовке провокации прослеживается британский след”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее он рассказывал, что в Запорожской области задержали группу украинских диверсантов, проходивших военную подготовку в Германии. По данным Рогова, военнослужащие должны были провести лазерную наводку ракет на ЗАЭС, а курировал данную диверсию агент СБУ.

В свою очередь киевский режим регулярно обвиняет Россию в якобы подготовке подрыва на Запорожской АЭС. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на нескольких реакторах ЗАЭС установлены похожие на взрывчатку предметы. Однако эти заявления очень скоро были опровергнуты снимками американских спутников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что сейчас власти Украины заняты реализацией плана “по собственному спасению” планомерным разрушением Запорожской АЭС.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.