В Севастополе временно остановлено движение катеров и паромов после атаки БПЛА

В Севастополе приостановили движение морского транспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено утром 16 июля 2023 года. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в заявлении городского департамента после сообщений об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.

В ведомстве добавили, что на конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организовано движение автобусов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 16 июля силами систем противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и флотом были отражены восемь массированных атак вражеских беспилотников в районе мыса Херсонес, а также в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Сообщений о разрушениях или пострадавших не было зафиксировано.