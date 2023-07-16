Путин: США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за дефицита снарядов

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы на фоне дефициты обычных снарядов.

Об этом российский президент сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

“Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще”, - заявил российский лидер.

Владимир Путин также напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки тратят до 5-6 тысяч снарядов 155-го калибра, когда как США производят за месяц только 15 тысяч. Президент России констатировал, что дефицит снарядов наблюдается и в Европе. Поэтому киевскому режиму были предложены кассетные боеприпасы.

Ранее в июле газета The New York Times сообщила, что США нарастит увеличение производства обычных боеприпасов к весне 2024. До тех пор американцы будут снабжать ВСУ кассетными снарядами, что вызвало волну осуждения у мирового сообщества.